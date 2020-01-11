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  4. Yöresel ürünler Iğdır’da buluştu

Yöresel ürünler Iğdır’da buluştu

IĞDIR HABERLERİ  | 11.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Türkiye’nin birçok ilinden getirilen yöresel ürünler Iğdır’da vatandaşların beğenisine sunuluyor.Iğdır Belediyesi meydanında kiralanan bir dükkanda Türkiye’nin farklı illerine ait yöresel ürünler satışa çıktı.

Türkiye’nin birçok ilinden getirilen yöresel ürünler Iğdır’da vatandaşların beğenisine sunuluyor.
Iğdır Belediyesi meydanında kiralanan bir dükkanda Türkiye’nin farklı illerine ait yöresel ürünler satışa çıktı. Bir ay sürecek olan yöresel ürünlerin satışı özellikle farklı lezzetleri bir arada bulmak isteyen vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Satışta Trabzon’un süt ürünlerinden İzmit’in pişmaniyesine, Kayseri sucuğundan Çorum leblebisine kadar birçok ilin ürünü yer alıyor.
Adıyaman dibek kahvesi satışı yaptığını ifade eden Narin Çiftçi, satışların güzel olduğunu, vatandaşların ilgisinin olmasının kendilerini sevindirdiğini anlattı. Çiftçi, "Bir aylık bir süreç için buraya geldik. Nasip olursa bir ay boyunca Iğdırlılara misafir olacağız. Elimizden gelen ne varsa onu yapmaya çalışacağız. İnşallah Iğdırlılar bizden memnun bizde onlardan memnun bir şekilde ayrılırız” dedi.
Türkiye’nin birçok yerini gezerek yöresel ürünleri sattıklarını belirten Şirin Kaya, “Iğdırlılar baya ilgi gösteriyor. Iğdırlıların göstermiş olduğu bu ilgiye teşekkür ediyoruz. Farklı farklı illerden arkadaşlarımız doğal olan ürünlerini buraya getirip satıyorlar “ dedi.
Trabzon kaşar peyniri ve yöresel sarı yağ satan Yüksel Yazıcı ise Güneydoğu ile Doğu Anadolu bölgelerini gezerek yöresel ürünleri sattıklarını dile getirerek, “Bizim amacımız Sağlık Bakanlığı onaylı katkısız ürünlerimizi tanıtarak satmak. Ürünlerimiz tamamen katıksızdır. Ürünlerimizi bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Ürünlerimize güveniyoruz, vatandaşlarımız bir katkı malzemesi fark ederlerse ürünlerimizi bedava veririz” dedi.
Yöresel ürünlerin satıldığı pazar alanı bir ay boyunca Iğdırlıların hizmetine açık olacak.

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