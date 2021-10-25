YÖREX fuarını 5 günde 342 bin kişi ziyaret etti

Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenen ve 300 bin ziyaretçi hedefiyle 20 Ekim'de açılan Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'i 5 günde 342 bin 496 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Antalya Ticaret Borsasından (ATB) yapılan açıklamaya göre, ATB'nin TOBB'un desteğiyle düzenlediği YÖREX'e bu yıl da ziyaretçi ilgisi yoğun oldu.

Fuarda 76 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83'ü kadın kooperatifi olmak üzere 150 kooperatif ile 650'nin üzerinde katılımcı yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATB Başkanı Ali Çandır, 2010'da "Sizin Oraların Nesi Meşhur" sloganıyla ilki açılan fuarın 24 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirtti.

Aradan geçen zamanda fuarın büyük kitlelere ulaştığını anlatan Çandır, "YÖREX, Anadolu'nun buluşma noktası oldu. Yöresel ürünlere ulaşmak isteyenlerin adresi olan YÖREX'e ilginin yoğun olması son derece memnuniyet verici. YÖREX'i alnımızın akıyla tamamladık. ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda 5 gün boyunca yöresel ürün şöleni yaşadık. 342 bin 496 kişi fuarı gezdi. Yöresel ürünlerimizin hak ettiği değeri bulması için daha fazla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- Çok sayıda iş bağlantısı kuruldu

YÖREX’te coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye kazandırılması ve iş bağlantılarının kurulması amacıyla yapılan ikili görüşmelere ilginin yoğun olduğunu anlatan Çandır, çok sayıda yerel üreticinin büyük market zincirlerinin temsilcileriyle TOBB'un organizasyonuyla bir araya geldiğini kaydetti.

Çandır, bu ikili görüşmelerde çok sayıda iş bağlantısının kurulduğunu bildirdi.

Kıyıda köşede kalmış ürünleri ulusala taşıma hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan Çandır, bu hedefte önemli bir yol katettiklerini belirtti.

Çandır, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere YÖREX'e destek veren herkese teşekkür etti.

