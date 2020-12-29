Yörük Beyi Sayim Akkuş vefat etti

Yörük kültürünü ve ilçeyi dünyaya tanıtmak adına Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneğini kuran Sayim Akkuş (70) vefat etti.

Pozitif enerjisi ve katıldığı her platformda insanlara mutluluk aşılayan, Yörük kültürünü ve ilçeyi tanıtmak adına özel günlerde sıra dışı etkinlikleri ile gündeme gelen Akkuş’un vefat haberi ilçeyi ve Yörük camiasını yasa boğdu.

Daha önce felç geçiren Akkuş’un sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Akkuş’un cenazesi pandemi kuralları çerçevesinde Şerif Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

2004-2009 yılları arasında AK Parti Sındırgı İl Genel Meclis Üyeliği de yapan Akkuş ilçe genelinde sevilen kişiliği, pozitif enerjisi ve yardım severliği ile tanınıyordu. Vefatının ardından sosyal medyada ise Akkuş’un katıldığı TV programları, Türkiye geneli Yörük şenliklerindeki fotoğrafları ve Yörük kültürünü tanıtan unutulmaz sözleri paylaşım rekorları kırdı. Türkiye’nin dört bir köşesinden ’seni unutmayacağız’ mesajları geldi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da, “Bir yaprak gibi dökülen insanlığa Sayim Akkuş abim de eklendi maalesef. Bir dönem birlikte siyaset yaptığımız AK Parti İl genel Meclis Üyesi olan Sayim abi, enerjisi ile Yörüklük geleneği yaşatması ile hep hatırlanacak. Yörükler Derneği Başkanımız Sayim Akkuş abime Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Yörük camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.