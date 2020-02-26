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Yörük kadının özgürlüğünün simgesi ‘Mor Cepken’ tanıtılıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 26.02.2020 11:16 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) ve Falez Rotary Kulübü’yle birlikte Yörük kadınlarının dik duruşunun simgesi ‘mor cepken’i tanıtmak için işbirliğine gidiyor.

Yörük kadının özgürlüğünün simgesi ‘Mor Cepken’ tanıtılıyor

Muratpaşa Belediyesi, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) ve Falez Rotary Kulübü’yle birlikte Yörük kadınlarının dik duruşunun simgesi ‘mor cepken’i tanıtmak için işbirliğine gidiyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, mor cepkenin Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek defileyle tanıtılacağını ve elde edilecek gelirin de kadın kooperatifleri için kullanılacağını söyledi.
YÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Ege ve Yönetim Kurulu üyeleri, Muratpaşa Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Yörük Sempozyumu’nda gündeme gelen ‘Mor Cepken’ projesi için Başkan Uysal’la makamında bir araya geldi.
Projenin detaylarının görüşüldüğü toplantının ardından Başkan Uysal, mor cepkeninin Yörük kültüründe kadınların dik duruşunun simgesi olduğunu söyledi.
Muratpaşa Belediyesi’nin geçen yıl 4’üncüsünü gerçekleştirdiği Antalya Edebiyat Günleri’nde onur ödülüne değer görülen Osman Şahin’in aynı isimle bir kitabının bulunduğunu anlatan Uysal, “Osman Şahin, mor cepkeni ‘Yörük kültürünün kadınlarına tanıdığı yüce bir hak’ olarak anlatır. ‘Erkeklerin ise korkulu rüyasıdır’ der. Mor cepken, Yörük kızlarının çeyiz bohçasına konur. Kenarları sarı simgelerle işlenmiş, yelek biçiminde, mor renkli bir giysidir. Kadın, evlendikten sonra herhangi bir zamanda mor cepkeni giyerse, bütün oba anlar ki kocası ona kötü davranmış, şiddet uygulamıştır. Kadın mor cepkeni giyerse artık obada kimse kocanın selamını almaz olur" dedi.
Bugün hakların eşitliğini simgelemesi açısından kadın hareketinde mor renginin çok önemli olduğunu belirten Uysal, Yörük kültüründe, üstelik bugüne kadar uzanan bir süreklilik içinde, kadının çok geniş bir özgürlük alanına sahip olduğunu söyledi. YÖRSİAD ve Falez Rotary Kulübü’yle birlikle Yörük kadının dik duruşunun, özgürlüğünün simgesi mor cepkeni tanıtmak için bir dizi çalışmayı hayata geçireceklerini belirten Başkan Uysal, ilk olarak Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde bir defile gerçekleştireceklerini söyledi. Uysal, defilede elde edilen gelirin de kadın kooperatifleri için kullanılacağını belirtti.

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