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Yörük Türkmenleri şehitleri unutmadı

MANİSA HABERLERİ  | 06.03.2020 16:23 | Son Güncelleme

Manisa Yörük Türkmen Derneği, İdlib’de rejim saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçilerin ruhları için önce mevlidi şerif okuttu ardından da lokma hayrı düzenledi.Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahalle camisinde şehitler için mevlidi şerif okutulup dualar edilirken cuma namazının ardından da cami önünde lokma hayrı yapıldı.Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu, “İdlib’deki saldırı sonucu hayatını kaybeden askerlerimiz başta olmak üzere bu güzel vatan için canını feda eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Manisa Yörük Türkmen Derneği, İdlib’de rejim saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçilerin ruhları için önce mevlidi şerif okuttu ardından da lokma hayrı düzenledi.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahalle camisinde şehitler için mevlidi şerif okutulup dualar edilirken cuma namazının ardından da cami önünde lokma hayrı yapıldı.
Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu, “İdlib’deki saldırı sonucu hayatını kaybeden askerlerimiz başta olmak üzere bu güzel vatan için canını feda eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Türkiye olarak güçlü bir ülkeyiz. Her zaman dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Her zaman ve her yerde devletimizin yanındayız. Hayrımıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

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