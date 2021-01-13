‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ isimli kitabın dağıtımı sürüyor

Aliağa Belediyesinin, "Oku, Okut" kampanyası kapsamında kitapseverlere ocak ayı kitabı olarak sunduğu 156 sayfalık Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihinin dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor. Kitapseverler, Yörüklerin tarihini konu alan eseri Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası zemin katında faaliyet gösteren Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edebiliyor.

Aliağa Kent Kitaplığının 13. yayını olan ‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ isimli eser, Aliağa ve çevresindeki bin yıllık Yörük kültürünü; araştırmak, öğrenmek, yaşatmak ve geleceğe taşımak için Aliağa Belediyesi tarafından hazırlandı. Eser, daha önce ‘Aliağa: Cumhuriyet Dönemi’, ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte Güzelhisar’ ve ‘Su, Deniz, Gediz: Foça’ adlı kitaplarında yazarlığını da yapan eğitimci, yerel araştırmacı Cevat Yıldırım tarafından kaleme alındı.

Aliağa Kent Kitaplığının nadide eserlerinden olan 156 sayfalık kitap, sadece Aliağa ve çevresindeki Yörükler açısından değil, Anadolu coğrafyasındaki tüm Yörüklerin tarihiyle ilgili önemli bilgiler barındırıyor. Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihinin dijital versiyonları da, Aliağa dışında ikamet eden kitapseverler için Aliağa Belediyesinin resmi internet sayfasına yüklendi. Okuyucular kitabı, https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak okuyabildikleri gibi bilgisayar ve mobil cihazlarına da indirebiliyor.

Kitapseverler ayrıca dağıtımı devam eden kitabı, Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası zemin katında faaliyet gösteren Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edebiliyor.

