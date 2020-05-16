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Yörüklerin göç yolu açıldı

MERSİN HABERLERİ  | 16.05.2020 14:25 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, göçe başlayan Yörükler için Toroslar’ın zirvesinde karla kapanan yolların ulaşıma açıldığı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla birlikte Yörüklerin yayla yolculuğu da başladı.

Yörüklerin göç yolu açıldı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, göçe başlayan Yörükler için Toroslar’ın zirvesinde karla kapanan yolların ulaşıma açıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla birlikte Yörüklerin yayla yolculuğu da başladı. Toroslar Belediyesi de Arslanköy Yaylasının 2 bin 600 rakımlı mevkinde yer yer iki metreyi bulan karla kaplı yolları iş makineleriyle açtı. Özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı Dümbelek Boğazı güzergahındaki yol, Yörüklerin göç zamanı için hazır hale getirildi.
Arslanköy’ün konar-göçer Yörüklerinden Mustafa Cengiz, kendilerinin her zaman yanında olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek, “Göç güzergahımızdaki yol yaklaşık 7 aydır kar nedeniyle kapalı. Yaylalarımıza çıkamıyorduk, aşağıda sıcakta kalıyorduk. Başkanımıza bu yolun açılması için talepte bulunduk. Sağolsun bu talebimizi hemen yerine getirdi. Artık göç yolculuğumuza başlayacağız. Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.
"Yörük kültürünü birlikte yaşatacağız”
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Arkadaşlar, gidip Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez’ sözüne atıfta bulunan Toroslar Belediye Başkanı Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Biz özümüzü kaybedersek yok olmaya başlamışız demektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Atatürk’ün bu sözü de milletimizin gücünü ifade ediyor. Yörüklerimiz de toplumun ta kendisidir. Kültürümüzün yaşatılmasında da önemli rol üstleniyorlar. Yörüklerimizin göç yolculuğu güzergahındaki karla kaplı olan yolların açımını gerçekleştirdik. Toroslarımızın zirvesinde halen dumanı tüten çadırlarımız var. Değerlerimizin yaşatılması ve nesilden nesile aktarılması noktasında üzerimize düşen her türlüğü desteği vermeye hazırız. Bu kültüre sahip çıkarak geleceğe hep beraber taşıyacağız” diye konuştu.

Yörüklerin göç yolu açıldı

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