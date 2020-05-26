Yörüklerin yayladaki yaşam mücadelesi bayramda da sürdü

FAHRİ KUBİLAY - Konya'nın, Antalya sınırındaki Sülek Yaylası'na göçen yörükler, Ramazan Bayramı'nda da zorlu doğa koşullarıyla mücadele ederek geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

İlkbaharla birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesinden Konya sınırında bulunan Toroslar'ın yüksek kesimlerindeki yaylalara göç eden yörükler, 1850 metre rakımlı Sülek Yaylası'nda hayvancılık yapıyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı'nı yaylada karşılayan yörükler, kar yağışı sürpriziyle karşılaştı. Doğa koşullarıyla mücadele ederek hayvanlarını otlatan ve hayvanlardan elde ettikleri sütle peynir ve tereyağı gibi ürünler üreten yörükler, bu sayede geçimlerini sağlıyor.

Şehirlerarası seyahat yasağı olması nedeniyle, hayvanlarından elde ettikleri ürünlerini satmak için yaylaya yakın Konya'nın Seydişehir ve Bozkır ilçe merkezlerine giremeyen yörükler, bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.

Yörükler, ilçe merkezlerine giremedikleri için yaylada ürettikleri peynir ve tereyağlarını satamamaktan şikayet ediyor.

Sülek Yaylası'nda hayvancılık yaparak geçimini sağlayan yörüklerden Fatma Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirtti.