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Yorulan köpeğini 5 kilometre sırtında taşıdı

07.11.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de bir kişi, yorulup bitkin düşen av köpeğini 2 bin rakımda 5 kilometre sırtında taşıdı.

Yorulan köpeğini 5 kilometre sırtında taşıdı

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesine 90 kilometre uzakta Torosların eteğinde 2 bin rakımda arkadaşlarıyla avlanmaya giden Ali Tezcan’ın ’Raki’ isimli köpeği, yolda bitkin düştü. Köpeğin yerinden kalkamaması üzerine Teczan ’Can dostum’ dediği Raki’yi sırtına alarak 5 kilometre taşıdı.

Yaklaşık 2 saat köpeğini sırtında taşıyan Tezcan, araca ulaşmasının ardından hayvanı içeri koyarak dinlenmesi için evindeki kulübesine götürdü. O anları ise Tezcan’ın arkadaşı Veli Coşkun cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bugün çok fazla arazide gezdiklerini ve köpeğin yorgun düştüğünü belirten Ali Tezcan, "Biz can dostlarımızı dağda bırakmıyoruz, 5 kilometre sırtımızda taşıdık" dedi.

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