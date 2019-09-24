Younes Belhanda Fenerbahçe derbisinde özel maskeyle sahada olacak

Galatasaray şampiyonluk yaşadığı son iki sezonun ardından, bu sezon Süper Lig'e kötü başladı. İlk haftada Yukatel Denizlispor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, İttifak Holding Konyaspor'la evinde oynadığı maçta 1-0 öndeyken, son dakikada yediği golle puan kaptırmıştı. Ligde bu karşılaşmaların ardından çıktığı İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında alınan 3-2 ve Kasımpaşa müsabakasındaki 1-0'lık galibiyet Galatasaray'a ilaç olsa da, sarı-kırmızılıların BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında 'kazanıldı' denilen maçı yine son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere bitirmesi, taraftarları arasında büyük tepki oluşturdu.

ÖMER BAYRAM; ORTADA CANAVAR, BEKTE ÇARESİZ

Galatasaray’da geçen sezon sol çizgiye alternatif olarak alınan Ömer Bayram, yetersiz bulunmuş ve gönderilmek istenmişti. Ancak hazırlık döneminde orta sahada görev verilmesiyle gelen şansı iyi değerlendiren Ömer, gösterdiği ekstra performansla takımda kalmayı başardı. Geçen hafta Kasımpaşa karşısında Lemina'nın yerine merkezde görev verilen Ömer, Falcao'ya asist yaparak göz doldurdu. Önceki gün de Yeni Malatya'ya karşı orta sahada başlayan tecrübeli futbolcu, yine golün hazırlayıcısı oldu. Ancak Ömer'in ikinci yarıda sol beke çekilmesi hem kendi hem de takıma adına olumlu olmadı. Bu değişikliğin ardından Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ın solundan tehlikeli ataklara geliştirdi ve yerini yadırgayan Ömer buna engel olamadı. Diğer taraftan Galatasaray orta sahasının da direnci düştü.

BELHANDA YOKKEN ÜRETEMİYOR; 10'SUZ OLMUYOR

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Younes Belhanda'nın boşluğunu da dolduramadı. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımdan ayrı kalan Faslı futbolcunun yokluğunda, sarı-kırmızılılar hücumda organize olmakta ve tempoyu yükseltmekte çok zorlandı. Geçen sezonlarda da Galatasaray'ın Belhanda'nın yokluğunda gol yollarında çözüm üretmekte zorluk çektiği gözlenmişti. Belhanda'nın cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına yetiştirilmesi için sarı-kırmızılılarda seferberlik ilan edildi. Bugünkü antrenmana maskeyle çıkan tecrübeli futbolcunun dev derbide özel maskeyle görev alması bekleniyor.

