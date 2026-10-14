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Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi Asensio'dan kötü haber!

Fenerbahçe, Aston Villa maçı öncesinde futbolcuların sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Diz bölgesinde reaksiyon tespit edilen Marco Asensio tedbir amaçlı kadroya alınmazken N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku'nun maç kadrosunda yer alacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi Asensio'dan kötü haber!
Burak Kavuncu
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Asensio'nun darbeye bağlı olarak yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Aston Villa maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı.

ASENSİO MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARTILDI

Fenerbahçe ye Aston Villa maçı öncesi Asensio dan kötü haber! 1

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada Marco Asensio'nun maç kadrosundan çıkartıldığını duyurdu. İşte o açıklama:

"Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N’Golo Kanté’nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku’nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio’nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N’Golo Kanté ve Romelu Lukaku’nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir."

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KANTE VE LUKAKU'DAN İYİ HABER

Fenerbahçe ye Aston Villa maçı öncesi Asensio dan kötü haber! 2

Fenerbahçe, Marco Asensio ve N’Golo Kanté’nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku’nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edildiğini açıkladı. Asensio'nun maç kadrosundan çıkarıldığını, Kanté ve Lukaku’nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Marco Asensio Aston Villa Romelu Lukaku fenerbahçe N'Golo Kante
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