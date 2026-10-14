Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi Asensio'dan kötü haber!

Fenerbahçe, Asensio'nun darbeye bağlı olarak yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Aston Villa maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı.

ASENSİO MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARTILDI

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada Marco Asensio'nun maç kadrosundan çıkartıldığını duyurdu. İşte o açıklama:

"Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N’Golo Kanté’nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku’nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio’nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N’Golo Kanté ve Romelu Lukaku’nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir."

KANTE VE LUKAKU'DAN İYİ HABER

Fenerbahçe, Marco Asensio ve N’Golo Kanté’nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku’nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edildiğini açıkladı. Asensio'nun maç kadrosundan çıkarıldığını, Kanté ve Lukaku’nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verildiğini açıkladı.