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Younes Belhanda, Galatasaray'dan ayrılıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.06.2020 17:12 | Son Güncelleme

Galatasaray'da artık son günlerini geçiren Faslı yıldız Younes Belhanda, bu sezon da şampiyonluk yaşayarak ayrılmak istediğini söyledi.

Galatasaray'da artık son günlerini geçiren Younes Belhanda şampiyonluk yaşayarak sarı-kırmızılı takıma veda etmek istiyor. Transferi menajerine bıraktığını ve sadece futbola odaklandığını ifade eden Faslı yıldız, "Ben transferi değil şampiyonluğu düşünüyorum. Transfer görüşmelerini yönetim ve menajerlerim yapıyor. Şampiyon takımdan güzel ve mutlu şekilde ayrılmak isterim. Burada 3 yılda birçok başarı yaşadım ve benim için Galatasaray'ın her zaman ayrı bir yeri olacak" dedi.

5 MİLYON EURO GELECEK

Belhanda futbola odaklanırken menajeri ise Suudi Arabistan'dan Al Hilal takımı ile detayları konuşuyor. Galatasaray, bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncudan, 5 milyon Euro bonservis bedeli gelmesini bekliyor.

95 KEZ FORMA GİYDİ

30 yaşındaki Faslı oyuncu, 95 maçta Galatasaray forması giydi. 12 gol atıp, 22 asist yaptı.

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