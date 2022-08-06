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Yozgat 21. Uluslararası Sürmeli Festivali başladı

06.08.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat 21. Uluslararası Sürmeli Festivali başladı

Yozgat'ta bu yıl 21'ncisi düzenlenen Uluslararası Sürmeli Festivali, çeşitli etkinliklerle başladı.

Yimpaş Kültür Merkezi önünden kortej yürüyüşüyle başlayan festival, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Mamak Belediyesi Mehter Takımı'nın konseri ve halk dansları gösterisinin ardından konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, 21'incisi düzenlenen Sürmeli Festivali'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Polat, yiğitler şehri Yozgat'ın İç Anadolu'nun bağrında Türkiye'ye güç veren, millete güç veren, özü, sözü bir olan, yiğitlerin yaşadığı kent olduğunu belirterek, "Biz, birlikte olduğumuz zaman güçlüyüz. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe kol kola, omuz omuza yürüyeceğimiz günlerde buluşmak üzere, herkese iyi eğlenceler diliyorum."dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de festivalde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Başer, Sürmeli Festivali'nde milli ve manevi değerlerin bulunduğunu ifade ederek, "Bu değerleri yaşatmak için de 21'incisi düzenlemiş olduğumuz ve uluslararası boyut alanına taşımış olduğumuz bu festivalin başta gençlerimiz olmak üzere Yozgat'ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Festivalimizin hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum." diye konuştu.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de Sürmeli Festivali'nin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise milletleri millet yapan, tarihi, kültürü, folkloru, türküleri gibi değerler olduğunu ifade etti.

Sürmeli'nin aslında bir türkü değil, Anadolu'nun sevdası, acısı, kederi, derdi olduğunu aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Biz pek çok değerlerimizi, pek çok anlatmak istediklerimizi aslında 'Sürmeli'nin içinde bulduk. Yeri geldi dedik ki 'Ziya'mın atını pazara tutun, gelen geçen Ziya'm ölmüş desinler.' Acımızı gönlümüze gömdük. Yeri geldi sesimiz, gönlümüz konuşmadı. 'Ben susayım, kemiklerim söylesin' dedik, sürmeli içinde kendimizi bulduk. Dolayısıyla sürmelimiz bizim ortak değerimiz, ortak sevdamızdır."

Konuşmaların ardından Grup Patika ve sanatçı İsmail Altunsaray konser verdi, havai fişek gösterisi yapıldı.

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