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Yozgat Belediyesi camileri dezenfekte etti

YOZGAT HABERLERİ  | 27.05.2020 18:33 | Son Güncelleme

Yozgat Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs’ta Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.Yozgat Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı kent genelinde mücadelesini sürdürüyor.

Yozgat Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs’ta Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Yozgat Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı kent genelinde mücadelesini sürdürüyor. 29 Mayıs Cuma günü il müftülüğü tarafından belirlenen ve Cuma namazı kılınacak olan camilerde vatandaşların rahat ve huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirebilmesi için belediye çalışanları dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Camilerde 16 Mart’tan itibaren cemaatle namaz kılınmasının kısıtlandığını hatırlatan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Vatandaşımız camilerde kendileri namaz kılabiliyordu. Bu sebeple biz de belediye olarak camilerimizi belirli aralıklarla dezenfekte ettik. 29 Mayıs öncesi de sosyal mesafe korunarak cemaatle namaz kılınmasına uygun olan camilerimizi de yine bu süreçte dezenfekte ediyoruz. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz" dedi.
Diğer yandan namaz kılınması için belirlenen alanlarda kapasitenin üzerine çıkılmayacak. Vatandaşlar namazlarını kılmaya kendi seccadeleri ile gidecek. Maske kullanma zorunluluğu ibadet sırasında da devam edecek.

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Sabah
05:10
Öğle
12:43
İkindi
16:39
Akşam
20:06
Yatsı
21:47

Yozgat Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Uslu Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Sağlık Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
Cekerek
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