YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek

Yozgat Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek

YOZGAT HABERLERİ  | 07.10.2020 18:09 | Son Güncelleme

Yozgat Belediyesi, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla cadde ve sokaklarda bulunan reklam panolarını ‘Azerbaycan’ın yanındayız’ yazılı afişlerle donattı.Yozgat Belediyesi, Ermenistan’ın saldırıları karşısında Azerbaycan’a verdiği desteği göstermek için cadde ve sokaklarda bulunan reklam panolarını afişlerle donattı.

Yozgat Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek

Yozgat Belediyesi, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla cadde ve sokaklarda bulunan reklam panolarını ‘Azerbaycan’ın yanındayız’ yazılı afişlerle donattı.
Yozgat Belediyesi, Ermenistan’ın saldırıları karşısında Azerbaycan’a verdiği desteği göstermek için cadde ve sokaklarda bulunan reklam panolarını afişlerle donattı. ‘Azerbaycan’ın yanındayız” yazılı afişlerde Türk ve Azerbaycan bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in fotoğrafları yer aldı.
Türkiye ve Yozgat olarak kardeş ülke Azerbaycan’ın yanlarında olduklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Geçtiğimiz günlerde Ermenistan’ın dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar hepimizi derinden etkilemiş ve üzmüştür. Sivil kayıplara da yol açan bu saldırılarıyı Yozgat Belediyesi olarak şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan’ın kendi halkını ve toprak bütünlüğünü koruması için meşru müdafaa hakkını destekliyor ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını yineliyoruz. Tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan’ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz. Biz de Yozgat Belediyesi olarak, kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu billboardlarımıza destek mesajları asarak göstermek istedik” dedi.

Yozgat Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aslı Enver'in Kerem sessizliği Aslı Enver'in Kerem sessizliği
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu
Sanko Park TSE’den Güvenli Hizmet Belgesi aldı
Sanko Park TSE’den Güvenli Hizmet Belgesi aldı
Kayseri'de firari hükümlü, halının içine sarılmış halde yakalandı
Kayseri'de firari hükümlü, halının içine sarılmış halde yakalandı
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksekokulu’nun peyzaj çalışmaları tamamlandı
Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksekokulu’nun peyzaj çalışmaları tamamlandı

Yozgat Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:13
Sabah
06:36
Öğle
12:34
İkindi
15:46
Akşam
18:21
Yatsı
19:39

Yozgat Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Arzum Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Emin Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Saray Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yerköy Kaymakamı Bayram Gale Veda Etti
Yerköy Kaymakamı Bayram Gale Veda Etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kadışehri Kabalı Meyvecilik Merkezi, bölgeyi kalkındıracak
Kadışehri Kabalı Meyvecilik Merkezi, bölgeyi kalkındıracak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.