Yozgat Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek

Yozgat Belediyesi, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla cadde ve sokaklarda bulunan reklam panolarını ‘Azerbaycan’ın yanındayız’ yazılı afişlerle donattı.

Yozgat Belediyesi, Ermenistan’ın saldırıları karşısında Azerbaycan’a verdiği desteği göstermek için cadde ve sokaklarda bulunan reklam panolarını afişlerle donattı. ‘Azerbaycan’ın yanındayız” yazılı afişlerde Türk ve Azerbaycan bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in fotoğrafları yer aldı.

Türkiye ve Yozgat olarak kardeş ülke Azerbaycan’ın yanlarında olduklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Geçtiğimiz günlerde Ermenistan’ın dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar hepimizi derinden etkilemiş ve üzmüştür. Sivil kayıplara da yol açan bu saldırılarıyı Yozgat Belediyesi olarak şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan’ın kendi halkını ve toprak bütünlüğünü koruması için meşru müdafaa hakkını destekliyor ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını yineliyoruz. Tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan’ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz. Biz de Yozgat Belediyesi olarak, kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu billboardlarımıza destek mesajları asarak göstermek istedik” dedi.



