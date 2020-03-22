YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat Belediyesinden geniş kapsamlı temizlik çalışması

Yozgat Belediyesinden geniş kapsamlı temizlik çalışması

YOZGAT HABERLERİ  | 22.03.2020 18:20 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınına karşı kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra park, bahçe toplu taşıma araçlarının ilaçlama çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi, yeni bir çalışma daha başlatarak, şehri baştan aşağı ilaçlayarak İtfaiye ekiplerince yıkıyor.Belediye Başkanı Celal Köse, Korona’ya karşı sürekli yeni tedbirler aldıklarını belirterek, cadde ve sokakları ilaçlayarak yıkadıklarını söyledi.

Koronavirüs salgınına karşı kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra park, bahçe toplu taşıma araçlarının ilaçlama çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi, yeni bir çalışma daha başlatarak, şehri baştan aşağı ilaçlayarak İtfaiye ekiplerince yıkıyor.
Belediye Başkanı Celal Köse, Korona’ya karşı sürekli yeni tedbirler aldıklarını belirterek, cadde ve sokakları ilaçlayarak yıkadıklarını söyledi. Vatandaşları da apartman merdivenlerini yıkamaya davet eden Başkan Köse, “Merdivenleri temizlemek sizden ilaçlamak bizden Koronavirüs salgınına karşı başlatmış olduğumuz "Bahar Temizliği" kapsamında caddelerimizi ve sokaklarımızı özel ilaçlarla yıkayarak dezenfekte ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımız özveri ile bu mücadelenin içerisinde yer alıyor. Yozgat Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın sağlığı için olağanüstü tedbirler almaya devam edeceğiz. Bu kapsamda vatandaşlarımızı sosyal mesafe kuralına uyarak apartman merdivenlerini yıkamaya davet ediyorum. Merdivenlerinizi siz yıkayın, ilaçlama işini bize bırakın.”diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

VASKİ’den ‘22 Mart Dünya Su Günü’ mesajı

VASKİ’den ‘22 Mart Dünya Su Günü’ mesajı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mesire ve piknik alanlarını kapattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mesire ve piknik alanlarını kapattı

Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz’dan virüse karşı toplumsal dayanışma çağrısı

Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz’dan virüse karşı toplumsal dayanışma çağrısı

Eyüpsultan’da temizlik seferberliği

Eyüpsultan’da temizlik seferberliği

Malatya’da Belediye şirketlerinde yaşlı alarmı

Malatya’da Belediye şirketlerinde yaşlı alarmı

Yozgat Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:34
Öğle
12:53
İkindi
16:19
Akşam
19:01
Yatsı
20:20

Yozgat Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Arı Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Dedeoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
Cekerek
Alptekin Eczanesi
Kadisehri
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Akdağmadeni’nde Tarihi Eser Operasyonu

Akdağmadeni’nde Tarihi Eser Operasyonu

Kalp krizinden ölen hakim Sorgun’da toprağa verildi

Kalp krizinden ölen hakim Sorgun’da toprağa verildi

Şehit Gökhan Peker Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Gökhan Peker Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sorgun’da Zabıta Ekipleri Fırınları Denetledi

Sorgun’da Zabıta Ekipleri Fırınları Denetledi

Tarihçi Yazar İsmail Yağcı Yozgat’ta “kırım Harbi Ve Sonuçları” Konulu Konferans Verdi

Tarihçi Yazar İsmail Yağcı Yozgat’ta “kırım Harbi Ve Sonuçları” Konulu Konferans Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.