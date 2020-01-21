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  4. Yozgat Belediyesinden kan bağışına destek

Yozgat Belediyesinden kan bağışına destek

YOZGAT HABERLERİ  | 21.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve belediye personelleri, Kızılay’a kan bağışında bulundu.Yozgat Belediyesi içerisine kurulan kan bağış standına gelen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve belediye personelleri, Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına katkıda bulundu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve belediye personelleri, Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Yozgat Belediyesi içerisine kurulan kan bağış standına gelen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve belediye personelleri, Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına katkıda bulundu. Başkan Köse ve belediye personelleri yapılan sağlık kontrollerinin ardından kan bağışında bulundu.
Kan bağışında bulunan tüm personellerine teşekkür eden Başkan Köse, kan bağışının önemine değinerek “Yozgat Belediyesi olarak geleneksel hale getirmiş olduğumuz kan bağış kampanyasının açılışını hep beraber yaptık. Kızılay bizim gözümüzün bebeği. Hastalarımızın kan ihtiyacını karşılayan ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlayan güzide bir kuruluşumuz. Bu vesile ile buradaki çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz de bugün belediye olarak personellerimizi buraya davet ettik ki acil kana ihtiyacı olan hastalarımıza bir nebze faydaları olsun. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz” dedi.
Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Doktoru Ümit Yıldız ise Belediye Başkanı Köse ve çalışanlarına teşekkür ederek “Biz Kızılay olarak belediyeye her yıl planlı olarak gelmeye çalışıyoruz. İnşallah bunun devamı gelecek. Özellikle kış döneminde vatandaşlarımızda kan bağışı ile ilgili yanılgılar söz konusu. Soğuk havalarda kan bağışı insanları üşütür gibi bilimsel destekleri olmayan bazı düşünceler var. Vatandaşlar bu söylentilere kesinlikle itibar etmesin. Kan bağışı her mevsim gereklilik arz eden bir durum. Çünkü her mevsim kana İhtiyaç duyan vatandaşlarımız bulunmakta. Bunun için herkesi kan bağışına davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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