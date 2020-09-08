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Yozgat Bozok Üniversitesi de uzaktan eğitim kararı aldı

YOZGAT HABERLERİ  | 08.09.2020 16:57 | Son Güncelleme

Türkiye’de etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle Yozgat Bozok Üniversitesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılını uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldı.Yükseköğretim Kurulu’nun “Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri” konulu açıklamasıyla Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına ilişkin uzaktan eğitim kararı alındığını bildirdi.Senatodan yapılan açıklamada, “2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için ‘Uzaktan Eğitim’ kararı almış bulunmaktayız.

Türkiye’de etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle Yozgat Bozok Üniversitesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılını uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldı.
Yükseköğretim Kurulu’nun “Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri” konulu açıklamasıyla Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına ilişkin uzaktan eğitim kararı alındığını bildirdi.
Senatodan yapılan açıklamada, “2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için ‘Uzaktan Eğitim’ kararı almış bulunmaktayız. Bu karar tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımız için planlanan bir eğitim-öğretim müfredatı olarak hayata geçecektir. Alınan bu kararda elbette Sağlık Bakanlığımızın konu ile ilgili görüşleri doğrultusunda YÖK’ün tavsiyeleri esas olmakla birlikte Yozgat Valimizin Başkanlığında oluşturulan İl Pandemi kurulunun aldığı kararlar ve sonrasında Senatomuzla gerçekleştirilen toplantıdan çıkan ortak görüş etkili olmuştur. Sizlerle bir arada olabilmenin, yüz yüze eğitimin imkânlarını konuşup, şartları olgunlaştırmaya çalışırken yine neticesi sizler ve üniversitemiz için en sağlıklısı olacağına inandığımız bu kararın yeni eğitim-öğretim yılı için hayırlı olması temennimizdir. Pandemi sürecinin seyrine göre Senatomuz sizlerle karma eğitim temelinde yüz yüze eğitimin imkânları üzerinde yeni kararlar alabilecektir” denildi.
Senato tarafından alınan karar gereği 5 Ekim 2020 Pazartesi günü uzaktan eğitim ile başlayacak güz dönemi dersleri ile ilgili 2020-2021 Akademik Takvim, üniversitenin resmi web sayfasından ilan edilecek.

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