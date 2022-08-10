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Yozgat çiftçisi KOP desteğiyle yapılan eleme tesisi sayesinde tohum maliyetini düşürüyor

10.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz: - "Çiftçimiz bir yıl önce ektiği sertifikalı tohumdan ürettiği ürünü hasat sonrası burada eleterek sonraki yılın tohumluğunu hazırlamış oluyor"

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta çiftçiler, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Ziraat Odası desteğiyle kurulan eleme tesisinde kendi tohumlarını hazırlayarak ekim maliyetini azaltıyor.

Çiftçiler, önceki yıl ektiği sertifikalı tohumluklardan elde ettiği ürünü Yozgat Ziraat Odası tarafından KOP destekli kurulan eleme tesisinde toz, toprak, yabancı ot tohumu ve kırıklardan temizleyerek, ilaçlayıp ekime hazır haline getiriyor.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, AA muhabirine, çiftçinin tohumluk hazırlamasına destek olmak amacıyla geçen yıl KOP desteğiyle eleme tesisi kurduklarını söyledi.

Açıkgöz, sertifikalı tohumluğun ürünün cinsine göre özel sektörde tonunun 11 bin ila 14 bin lira arasında değiştiğini belirtti.

Girdi maliyetlerinin yüksek olmasının çiftçiyi ve üretimi olumsuz etkilediğini anlatan Açıkgöz, "Çiftçimiz bir yıl önce ektiği sertifikalı tohumdan ürettiği ürünü hasat sonrası burada eleme yaparak bir sonraki yılın tohumluğunu hazırlamış oluyor. Böylece tohumluk maliyetini düşürüyor." dedi.

Açıkgöz, tesiste ön eleme, eleme ve taş seçme evrelerinden geçirilen tohumluğun ilaçlanarak çuvallandığını ifade etti.

Tesisi yeni eklentilerle daha da geliştireceklerini vurgulayan Açıkgöz, "Tesisimiz yeni eklentilerle paketleme de yapabilecek. Çiftçimiz buğdayın dışında, nohut, mercimek ve fasulye gibi ürünlerini getirdiğinde paketleyip kendisine verebileceğiz." diye konuştu.

Tesisin kapasitesi hakkında da bilgi veren Açıkgöz, şunları kaydetti:

"KOP'tan 1 milyon 100 bin lira destek aldık, 2 milyon 200 bin lira da Yozgat Ziraat Odası bütçesinden harcama yaptık. Tesisimiz saatte 7 ton tohum elemekte. Tesisimizde sadece tohumluk değil bazen çiftçimiz ofisin veya tüccarın almadığı ürünü getirip burada eledikten sonra baş fiyattan satabiliyor. Dışarıda tonu 500-550 liradan elenirken tesisimizde 400 liraya elenmekte. Boş çuvalı kendisi getirirse 300 liraya eleme yapılıyor. Çiftçimiz tarlasından getirdiği ürünü burada temizlenmiş, ilaçlanmış ve çuvallanmış olarak teslim alıyor."

Tesise gelen Kuyumcu köyü çiftçilerinden Coşkun Öz de sertifikalı tohum fiyatlarının yüksek olmasından dolayı bu yıl ekecekleri tohumu geçen yıl ektikleri sertifikalı üründen sağlayacaklarını dile getirdi.

Öz, Ziraat Odası tarafından eleme tesisi kurulmasına sevindiklerini belirterek, "Burada kendi tohumluğumuzu kendimiz hazırlıyoruz. Tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ali Çınar ise tohumluk olarak belirledikleri ürünü traktörle tesise getirdiklerini, elenip ilaçlanmış ve torbalanmış olarak aldıklarını belirtti.

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