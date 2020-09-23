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Yozgat Çözüm Koleji, sınıfı eve taşıdı

YOZGAT HABERLERİ  | 23.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

Sosyal, kültürel ve spor alanındaki başarılarını akademik başarılar ile de taçlandıran Yozgat Çözüm Koleji, yeni eğitim öğretim yılında bir ilki daha gerçekleştirdi.Çözüm Digital Twins hizmetini devreye sokan Yozgat Çözüm Koleji, pandemi sürecinde uzaktan eğitim-öğretim platformlarını anında devreye sokarak sınıfları evlere taşıdı.Çözüm Digital Twins platformunda öğrencilere özel bireysel ödev ve etüt sistemleri, online deneme sınavları, bireysel rehberlik sistemi ve yüz yüze canlı dersler yer alıyor.

Yozgat Çözüm Koleji, sınıfı eve taşıdı

Sosyal, kültürel ve spor alanındaki başarılarını akademik başarılar ile de taçlandıran Yozgat Çözüm Koleji, yeni eğitim öğretim yılında bir ilki daha gerçekleştirdi.
Çözüm Digital Twins hizmetini devreye sokan Yozgat Çözüm Koleji, pandemi sürecinde uzaktan eğitim-öğretim platformlarını anında devreye sokarak sınıfları evlere taşıdı.
Çözüm Digital Twins platformunda öğrencilere özel bireysel ödev ve etüt sistemleri, online deneme sınavları, bireysel rehberlik sistemi ve yüz yüze canlı dersler yer alıyor. Çözüm Digital Twins platformu sayesinde öğrenciler, sınıflarına canlı bağlanarak derse katılabilecek ve etkileşim içinde ders işleyebilecekler. Uzaktan eğitimin program sayesinde yüz yüze hale getirildiği Yozgat Çözüm Kolejinde canlı yayınlanan dersler kaydediliyor ve öğrencilere tekrar edebilme ve ders çalışma imkanı sunuluyor.
Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında korona virüs salgını nedeniyle okulların kapatılması kararı sonrası öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması için anında online uzaktan eğitim-öğretim platformlarını devreye sokan Yozgat Çözüm Koleji, pandemi döneminde adeta sınıfları evlere taşıyarak, eğitim-öğretim sürecini sorunsuz tamamlamıştı.
Yeni eğitim-öğretim yılı içinde teknolojik yatırımlara büyük önem veren Yozgat Çözüm Koleji, şimdi de Çözüm Okulları ve Microsoft Education iş birliği ile hayat bulan DigitalTwins hizmetini devreye soktu.

"Dijital platformda yüz yüze eğitim"
Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, Çözüm Digital Twins sistemi hakkında bilgi verdi. Yılmaz, “Çözüm Okulları pandemi sürecinde hiçbir öğrencisinin yaşıtlarından geri kalmaması için bir dizi yeniliği hayata geçirdi. Çözüm Okulları ve Microsoft Education iş birliği ile kurulan Çözüm DigitalTwins; uzaktan eğitim-öğretimi kolaylaştıran, yüz yüze öğrenme ortamı sunan, dijital ortamda kesintisiz devam etmesini sağlayan uzaktan eğitim platformudur. Çözüm DigitalTwins; yüz yüze eğitimi olanaklı kılan, online canlı dersler içeren ve öğrencilere kendi sınıflarında kendi öğretmenlerinden ders alma imkanı sunar” dedi.

"Derste sınıfta 7gün 24 saat açık"
Yeni sistemin çok önemli bir özeliğine de değinen Yılmaz, “Fiziksel olarak işlenmekte olan bu dersleri sadece canlı yayınlamakla kalmayıp aynı zamanda bulut üzerine kaydederek isteyen öğrencilerin daha sonra bu ders kayıtlarına erişimlerini sağlayacak bir online eğitim sistemi de kuruldu. Derslere hem fiziksel hem de dijital olarak katılım sağlayamayan öğrenciler dahil tekrar veya ders çalışmak isteyen öğrenci, gün içerisinde istediği zamanda tüm derslerin kayıtlarına sistem üzerinden ulaşıp daha sonra izleme imkanına sahip konumda. Çözüm Dijital Twins platformunda öğrencilerimize özel bireysel ödev ve etüt sistemleri, online deneme sınavları, bireysel rehberlik sistemi, dijital tasarım ve beceri atölyeleri ile yüz yüze canlı dersler yer almaktadır. Ülkemizin en önde gelen eğitim yayıncılarından biri olan Çözüm Yayın Grubu tarafından üretilen online deneme sınavları, online ödevler, ders anlatım videoları, soru çözüm videoları ve benzeri içeriklere K12NET ve cozumegitim.tv entegrasyonu ile tek noktadan 7/24 erişim imkânı öğrencilerin kendi bireysel öğrenme süreçlerini destekliyor” şeklinde konuştu.

Yozgat Çözüm Koleji, sınıfı eve taşıdı

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