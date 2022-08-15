Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı

ÖMER ERTUĞRUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Haziran 2018'de temeli atılan Yozgat Havalimanı'nın gelecek yıl tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Deremumlu-Fakıbeyli köyü mevkisinde yapımı süren havalimanının altyapı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.

Uluslararası standartlara sahip havalimanı, Yozgat merkez ve ilçelerinin yanı sıra çevre illere de hizmet sunacak.

Üstyapı ihalesi gerçekleştirilen ve müteahhit firma ile sözleşmesi imzalanan havalimanının 2023'te hizmete açılması planlanıyor.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AA muhabirine, Yozgat Havalimanı altyapı inşaatının yüzde 90 seviyesinde olduğunu, pistte asfalt çalışmalarına başlandığını söyledi.

Altyapı çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanacağını ifade eden Başer, "2 bin 600 metre uzunluğunda bir pist var. Asfalt çalışmaları birkaç ay içerisinde bitmiş olacak." dedi.

- "2023 yılının ikinci çeyreğinde bölge insanının hizmetine sunulacak"

Başer, üstyapı hizmetlerinin 16 Haziran'da ihalesinin yapıldığını, sözleşmesinin imzalandığını belirterek, yakın zamanda burada da çalışmalara başlanacağını kaydetti.

"Havalimanı 2023 yılının ikinci çeyreğinde Yozgat ve bölge insanının hizmetine sunulacak. Yozgat Havalimanı'ndan Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas, Tokat, Çorum hatta Amasya'yı da kapsayacak şekilde bölge insanı istifade edebilecek. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli olacak." ifadelerini kullanan Başer, çalışmaları yürüten firma yetkililerine teşekkür etti.

- Yüksek hızlı tren ile ilgili çalışmalar sürüyor

Yüksek hızlı tren (YHT) çalışmalarının da yoğun şekilde devam ettiğini anlatan Başer, şunları söyledi:

"Elmadağ'daki teknik sebeplerden dolayı gecikmiş olan hızlı tren yolumuz da bu sene sonuna doğru veya 2023'ün ilk çeyreğinde havalimanıyla eş zamanlı hizmete açılacak. İnanıyorum ki 2023'te dünyada, Türkiye yatırımcı için nasıl güvenli bir liman olacaksa 2023 yılından itibaren Yozgat da hava yolu, hızlı treni ve bölünmüş yollarıyla yatırımcının cazibe noktalarından biri olacak. Bu hizmetlerin Yozgat'a ve ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu hizmetlerin gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Havalimanı inşaatında çalışan işçilerden Ekrem Ünal da bu önemli yatırımda çok sayıda kişinin çalıştığını belirterek, kente kazandırılacak havalimanının kendileri için aynı zamanda iş kapısı olduğunu vurguladı.

Davut Yozgatlı da, "İnşaat başladığından bu yana buranın ekmeğini yiyoruz. Vatanımız, milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

