YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat POMEM’de 527 bekçi adayı 3 aylık eğitime başladı

Yozgat POMEM’de 527 bekçi adayı 3 aylık eğitime başladı

YOZGAT HABERLERİ  | 14.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)’de 1 Temmuz 2020 yılı itibariyle 56 ilden gelen 527 çarşı ve mahalle bekçisi adayı 3 aylık eğitime başladı.Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde 3 ay boyunca eğitime tutulacak olan çarşı ve mahalle bekçisi 527 adaya uzman görevliler tarafından insan hakları, davranış ilkeleri ve etkili iletişim, durdurma, kimlik sorma, kontrol, yakalama ve muhafaza altına alma yetkisi, zor kullanma yetkisi, silah kullanma yetkisi, suça el koyma yetkisi, disiplin mevzuatı konularında eğitim verilecek.Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, ilk defa bekçi adaylarının Yozgat’ta eğitim gördüğünü söyleyerek “Biz burada öğrencilerimize eğitim ve bilginin yanı sıra devlet ciddiyeti başta olmak üzere ahlak ve edep kuralları, toplum ve insani değerler, insan haklarına saygı gibi kavramları kazandırmaya çalışıyoruz.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)’de 1 Temmuz 2020 yılı itibariyle 56 ilden gelen 527 çarşı ve mahalle bekçisi adayı 3 aylık eğitime başladı.
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde 3 ay boyunca eğitime tutulacak olan çarşı ve mahalle bekçisi 527 adaya uzman görevliler tarafından insan hakları, davranış ilkeleri ve etkili iletişim, durdurma, kimlik sorma, kontrol, yakalama ve muhafaza altına alma yetkisi, zor kullanma yetkisi, silah kullanma yetkisi, suça el koyma yetkisi, disiplin mevzuatı konularında eğitim verilecek.
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, ilk defa bekçi adaylarının Yozgat’ta eğitim gördüğünü söyleyerek “Biz burada öğrencilerimize eğitim ve bilginin yanı sıra devlet ciddiyeti başta olmak üzere ahlak ve edep kuralları, toplum ve insani değerler, insan haklarına saygı gibi kavramları kazandırmaya çalışıyoruz. Bizler teşkilatımızın daha da güçlenmesini istiyoruz. Öğrencilerimiz her zaman devletimizin ve milletimizin, bayrağımızın yanında olsun. Devletimizin ve milletimizin polisi olsun bu şekilde meslektaşlarımızın yetişmesini istiyoruz. Derdimiz gayemiz bu. ” dedi.
Eğitim gören öğrencilerin meslek hayatına başladıklarında görevlerini layıkı ile yapmalarının kendilerini mutlu edeceğini vurgulayan Zafer Kişi, “Adaylarımızın burada bulundukları süre içerisinde bu çocuklarımıza ne kadar değer kazandırabilirsek kendimizi o kadar şanslı ve başarılı addederiz. Burada da bunu yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar eğitimin en esaslısını yapmaya çalıştık. Bunun da meyvelerini meslektaşlarımız görevlerine başladıkları yerlerde bize geri dönüşlerde aldık. Bu da bizi manen tatmin ediyor ve yaptığımız işlerin doğru yerlere vardığının geri bildirimi olmuş oluyor ve bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte yeni sevgilisi! Böyle görüntülendilerİşte yeni sevgilisi! Böyle görüntülendiler
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Tatil sezonunu açtı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

Yozgat Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:28
Sabah
05:18
Öğle
12:52
İkindi
16:48
Akşam
20:16
Yatsı
21:58

Yozgat Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Uslu Eczanesi
Merkez
Yıldızlar Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
İmamoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 32 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 32 zanlıdan 6'sı tutuklandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Millet Kıraathanesi açılış için gün sayıyor

Millet Kıraathanesi açılış için gün sayıyor

Prof. Dr. Günaydın: Sağlıklı kişilerin oruç tutması vücut için yararlı

Prof. Dr. Günaydın: Sağlıklı kişilerin oruç tutması vücut için yararlı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.