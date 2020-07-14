Yozgat POMEM’de 527 bekçi adayı 3 aylık eğitime başladı

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)’de 1 Temmuz 2020 yılı itibariyle 56 ilden gelen 527 çarşı ve mahalle bekçisi adayı 3 aylık eğitime başladı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde 3 ay boyunca eğitime tutulacak olan çarşı ve mahalle bekçisi 527 adaya uzman görevliler tarafından insan hakları, davranış ilkeleri ve etkili iletişim, durdurma, kimlik sorma, kontrol, yakalama ve muhafaza altına alma yetkisi, zor kullanma yetkisi, silah kullanma yetkisi, suça el koyma yetkisi, disiplin mevzuatı konularında eğitim verilecek.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, ilk defa bekçi adaylarının Yozgat’ta eğitim gördüğünü söyleyerek “Biz burada öğrencilerimize eğitim ve bilginin yanı sıra devlet ciddiyeti başta olmak üzere ahlak ve edep kuralları, toplum ve insani değerler, insan haklarına saygı gibi kavramları kazandırmaya çalışıyoruz. Bizler teşkilatımızın daha da güçlenmesini istiyoruz. Öğrencilerimiz her zaman devletimizin ve milletimizin, bayrağımızın yanında olsun. Devletimizin ve milletimizin polisi olsun bu şekilde meslektaşlarımızın yetişmesini istiyoruz. Derdimiz gayemiz bu. ” dedi.

Eğitim gören öğrencilerin meslek hayatına başladıklarında görevlerini layıkı ile yapmalarının kendilerini mutlu edeceğini vurgulayan Zafer Kişi, “Adaylarımızın burada bulundukları süre içerisinde bu çocuklarımıza ne kadar değer kazandırabilirsek kendimizi o kadar şanslı ve başarılı addederiz. Burada da bunu yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar eğitimin en esaslısını yapmaya çalıştık. Bunun da meyvelerini meslektaşlarımız görevlerine başladıkları yerlerde bize geri dönüşlerde aldık. Bu da bizi manen tatmin ediyor ve yaptığımız işlerin doğru yerlere vardığının geri bildirimi olmuş oluyor ve bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

