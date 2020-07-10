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Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliğine Uzm. Dr. Kozan atandı

YOZGAT HABERLERİ  | 10.07.2020 15:20 | Son Güncelleme

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Vekili olarak bir süredir görev yapan Uzman Dr.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliğine Uzm. Dr. Kozan atandı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Vekili olarak bir süredir görev yapan Uzman Dr. Mustafa Kozan, hastaneye Başhekim olarak asaleten atandı.
Yozgat Şehir Hastanesinde yaklaşık 2 yıldır Başhekimlik görevini başarıyla sürdüren Başhekim Op. Dr. İbrahim Akkurt, 11 Haziran 2020 tarihinde Kayseri’de hekimlik görevini icra etmek üzere Başhekimlik görevinden ayrılmıştı. Akkurt’tan boşalan Başhekimlik görevini vekaleten yürüten Uzman Dr. Mustafa Kozan’ın Şehir Hastanesine asaleten atamasının yapıldığı belirtildi.

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