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Yozgat Şehir Hastanesi korona virüs vakaları haricinde hasta kabulünü durdurdu

YOZGAT HABERLERİ  | 30.03.2020 16:06 | Son Güncelleme

Yozgat Valisi Kadir Çakır tarafından alınan karar neticesinde, Yozgat Şehir Hastanesi’nde tüm poliklinik hizmetlerine geçici olarak ara verildiği ve sadece Korona virüs vakalarına bakılacağı bildirildi.Yozgat Şehir Hastanesinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Yozgat Valimiz Sayın Kadir Çakır tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında Yozgat Şehir Hastanemizde randevulu, randevusuz ve acil alanında normal hasta kabulü yapılmayacaktır.

Yozgat Şehir Hastanesi korona virüs vakaları haricinde hasta kabulünü durdurdu

Yozgat Valisi Kadir Çakır tarafından alınan karar neticesinde, Yozgat Şehir Hastanesi’nde tüm poliklinik hizmetlerine geçici olarak ara verildiği ve sadece Korona virüs vakalarına bakılacağı bildirildi.
Yozgat Şehir Hastanesinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Yozgat Valimiz Sayın Kadir Çakır tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında Yozgat Şehir Hastanemizde randevulu, randevusuz ve acil alanında normal hasta kabulü yapılmayacaktır. Hastanemizde sadece korona virüs vakalarına bakılacaktır. korona virüs şüphesi bulunanlar pandemi polikliniğimizde muayene edilecektir” denildi.
Açıklamada ayrıca, normal poliklinik hastalarının Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde muayene edileceği duyuruldu.

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Cayiralan
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