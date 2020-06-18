Yozgat Şeker Fabrikası pancarın yanı sıra hububat alımı da yapacak

Yozgat Şeker Fabrikası şeker pancarında olduğu gibi hububat çiftçisinin ürününe de almaya hazırlanıyor. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Hasan Bedirhan Aka, hububat alımı da yaparak özellikle aracıdan kaynaklanan fiyat artışının önüne geçmiş olacaklarını dile getirdi.

Yozgat Şeker Fabrikası tesislerinde düzenlenen kahvaltılı toplantıya Fabrika Müdürü Hasan Bedirhan Aka, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Şeker İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Turgut Gözübüyük, fabrika yetkilileri ve gazeteciler katıldı.

Yozgat Şeker’de şeffaf bir dönem geçireceklerini anlatan Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Hasan Bedirhan Aka, “İnşallah bundan sonrada tüm kararlarımızla, uygulamamızla hep beraber şeffaf açık bir şekilde sizlerle paylaşarak duyuracağız. Bu vesileyle pandemi dolayısıyla şirketimizin yapmış olduğu alkol üretimi, hububat alımları sürecinde bilgilendiriyoruz. Türk Şeker çiftçinin ve vatandaşın yanında olmaya inşallah devam edecek. Çevre tesislerimize, arıtım tesislerimize çevreye duyarlılıklarımızla yeşile verdiğimiz önemle inşallah yöreye hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah bizimde Yozgat içinde bu görev değişikliği hayırlı olur” ifade etti.

Maddi gücü olmayan çiftçiye destek olmak için çalışacaklarını aktaran Aka, “Sözleşmeli tarım modelini uyguladığımızda inşallah hububat noktasında da, hatta baklagiller noktasında da sözleşmeli tarım modeli uygulayacağız genel müdürümüz öncülüğünde. Amacımız maddi gücü olmayan çiftçilerimizin de aynı pancardaki gibi gübresini, tohumunu, avansını vererekten daha ürününü almadan destekleyip onları üretime katmaktır” dedi.

Programa katılan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Şeker fabrikasının Yozgat için, Sorgun için önemli bir değer olduğunu belirterek “Bizim hakikaten çok önemsediğimiz bir kurumdur. Dolayısıyla genç, başarılı bir müdürümüzün göreve başlıyor olması bizi sevindirdi. Bundan sonraki süreçte de belediye olarak Şeker Fabrikasının bütün ihtiyaçlarını elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince birlikte kontak halinde bu fabrikayı eski günlerine taşımak istiyoruz. Şeker fabrikası Sorgun’a çok ciddi katkısı olan bir fabrika. Yılda yaklaşık 200 trilyona yakın katma değer sağlıyor. Bu da Sorgun için bulunmaz bir nimet”dedi

Kahvaltının ardından Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Hasan Bedirhan Aka, toplantıya katılan misafirlere fabrika tesislerini gezdirdi.

