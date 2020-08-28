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Yozgat Sorgun Gevrek Göletinde çalışmalar devam ediyor

YOZGAT HABERLERİ  | 28.08.2020 16:14 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat’a yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.Yozgat ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan Gevrek Göleti’nde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çalışmaları devam eden Göletin tamamlanması ile 8.060 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.Yaldız “DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat’a yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.
Yozgat ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan Gevrek Göleti’nde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çalışmaları devam eden Göletin tamamlanması ile 8.060 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.
Yaldız “DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.
Yozgat ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor” dedi.
Bölge İnsanına ek gelir sağlanacak
Genel Müdür Yıldız “Gevrek Göleti’nin temelden 28 metre yüksekliğinde ve 2.66 milyar m2 su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirterek, Göletin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır.” dedi.

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