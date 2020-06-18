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Yozgat Valisi Polat, göreve başladı

YOZGAT HABERLERİ  | 18.06.2020 17:04 | Son Güncelleme

Ankara Mamak Kaymakamlığı görevinden Yozgat Valiliği görevine atanan Ziya Polat, bugün şehre gelerek görevine başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Yozgat Valiliği görevine atanan Vali Ziya Polat, Yozgat’a geldi.

Ankara Mamak Kaymakamlığı görevinden Yozgat Valiliği görevine atanan Ziya Polat, bugün şehre gelerek görevine başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Yozgat Valiliği görevine atanan Vali Ziya Polat, Yozgat’a geldi. Yozgat Valiliği önünde düzenlenen programda, pandemi dolayısıyla sosyal mesafe kuralları gözetilerek hazır bulunan protokol üyeleri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri Sivil Toplum Kuruluşları ve oda temsilcileri Vali Polat’ı karşıladı.
Karşılama sonrası açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’ta göreve başlamanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyleyerek “Bize bu görevi layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya teşekkür ediyorum” dedi.
Yozgatlının gönlüne dokunmaya geldiklerini söyleyen Vali Polat, “Amacımız her yerde olduğu gibi halka hizmet Hakka hizmet. Her zaman insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile çalıştık. Yozgat’a öncelikle insanımızın gönlüne dokunmaya geldik. Milletten uzaklaşmadan buralara geldik. Milletimizin arasında, sokakta işlerimizin çoğunu halledeceğiz. Makamda oturan değil ilçe ilçe, sokak sokak, esnaf esnaf dolaşarak Yozgat’ımızı tanımaya çalışacağım” şeklinde konuştu.
Yozgat’ın büyük projeleri olan ve devam eden bir il olduğunu vurgulayan Vali Polat, “Yozgat’ın Yüksek Hızlı Tren, hava limanı projesi devam ediyor. Tarihi turistik yerlerimiz olan Çamlık Milli Parkı, Sarıkaya Roma Hamamını el birliği ile tanıtım turizme açmak ve Yozgat’a artı bir değer katmanın peşinde olacağız” ifadelerinde bulundu.
Vali Polat, basın açıklamasının ardından göreve başlama yazısını imzalayarak görevine başladı.

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