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Yozgat Valisi Polat, hastası tarafından darbedilen doktoru ziyaret etti

03.02.2021 19:37 | Son Güncelleme:
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Yozgat Valisi Polat, hastası tarafından darbedilen doktoru ziyaret etti

Yozgat Valisi Ziya Polat, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastası tarafından darbedilen Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü hastanede ziyaret etti.

Vali Polat, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde uğradığı saldırı sonucu ayağında kırıklar oluşan ve ameliyat edilen Dr. Öztürk'ü ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Saldırıyı kınayan Polat, "Hayatları pahasına vatandaşlarımızın sağlığı için büyük bir mücadele veren sağlık çalışanımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı şiddetle kınıyor, doktorumuza ve tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

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