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Yozgat Valisi Polat ve Türkşeker Genel Müdürü Alkan pancar hasadına katıldı

22.10.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat Valisi Polat ve Türkşeker Genel Müdürü Alkan pancar hasadına katıldı

Yozgat Valisi Ziya Polat ve Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, pancar hasadı etkinliğine katıldı.

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi (PANKO) tarafından Yeşilöz Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Polat ve Alkan, hasat yapan kadınlarla sohbet etti.

Vali Polat, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yozgat'ın tarım ve hayvancılığın merkezi olduğunu söyledi.

Yozgat'ın 1,5 milyon ton şeker pancarı üretimiyle Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığını belirten Polat, "Biz ham maddeyi maddeye dönüştürmeliyiz diye konuşuyoruz. Allah'a şükür iki fabrikamızda şeker pancarı şekere dönüştürülüyor ve önümüze geliyor. Şekerin çok kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. Türkşeker gibi devlete ait bir şirketin Yozgat'ta olması ve istihdama katkıda bulunması dolayısıyla Genel Müdürümüze ve Türkşeker ailesine teşekkür ediyoruz." dedi.

Yeni yatırım yapacak, üretecek herkese kapılarının açık olduğunu ifade eden Polat, nohut bölgesi olmasına rağmen leblebi üretimi yapılmayan kentte dün itibarıyla bir firmanın buna başladığını kaydetti.

PANKO Başkanı Kürşat Arslan da tarlara çalışan kadın çiftçilere teşekkür etti.

Hasada katılan Polat ile Alkan, kadın çiftçilere çeşitli hediyeler de verdi.

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