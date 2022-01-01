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Yozgat ve Kırıkkale'de yılbaşı denetimleri

01.01.2022 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat ve Kırıkkale'de yılbaşı denetimleri

Yozgat ve Kırıkkale'de güvenlik güçleri tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, görevi başındaki personeli ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Polat ve beraberindekiler, hastane acil servisleri, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Sivas-Ankara kara yolunda bulunan polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret etti.

Tedbirlerin vatandaşın huzur ve güvenliği için alındığını belirten Vali Polat, "Gecenin ayazında milletin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görevlilerimizin yeni yılını kutladık. 2022 yılının devletimize, milletimize, insanlığa, barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Köse de tüm çalışanların ve vatandaşların yeni yılını kutlayarak, "İnşallah 2022 yılı 2021 yılından daha iyi geçer, hem maddi hem manevi daha fazla kazanımlarımız olur. Tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum." diye konuştu.

Vali Polat, uygulama noktasında durdurulan otobüsteki yolcuların yeni yılını kutladı.

- "Kilit kavşak" Kırıkkale'de uyuşturucu ve alkol denetimi

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yeni yılın ilk dakikalarında uyuşturucu ve alkol denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu kontrol noktasında araçları tek tek durdurarak uyuşturucu araması yaptı.

Narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı aramalarda, özellikle yolcu otobüslerinin bagajları titizlikle arandı.

Jandarmanın denetimlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında alkol denetimi ile sürücülerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yaptı.

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