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  4. Yozgat ve Kırşehir'de "Toprak Dede" anısına fidan dikildi

Yozgat ve Kırşehir'de "Toprak Dede" anısına fidan dikildi

YOZGAT HABERLERİ  | 22.01.2020 15:22 | Son Güncelleme

Yozgat ve Kırşehir'de "Toprak Dede" anısına fidan dikildi

Yozgat ve Kırşehir'de, önceki gün vefat eden TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca anısına yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel bir kolejin bahçesinde düzenlenen programda, fidanlar İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenler ve öğrenciler tarafından dikildi.

Yazıcı, yaptığı konuşmada, Karaca'nın Türkiye'nin daha müreffeh hale gelmesi ve gelecek nesillere çok daha güzel bir dünya bırakmak için mücadele ettiğini söyledi.

Karaca anısına 81 ilde hatıra ormanı oluşturulduğunu aktaran Yazıcı, "Biz de bu vesileyle buradayız. Tüm hizmetleri için kendisine minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah bu fidanlar bundan sonra sevgili gençlerimizin daha da umutlu olması için bir vesile olur." dedi.

- Kırşehir

Kırşehir'de de lise bahçesine Karaca'nın anısına 100 fidan dikildi.

Bağbaşı Mahallesi'ndeki Kız Meslek Lisesi bahçesinde fidan dikim töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlü ve TEMA Vakfı Kırşehir Temsilciğinin iş birliğinde düzenlenen törende, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar 100 fidan dikti.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Türkiye'nin birçok yerinin ağaçlandırılmasında büyük emeği olan Karaca'yı rahmetle andıklarını, onun için fidanları toprakla buluşturmanın huzurunu yaşadıklarını dile getirdi.

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