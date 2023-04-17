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Yozgat’a misafir kuşların göç yolculuğu başladı

17.04.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan biri haline gelen ve farklı türlerdeki kuşlara bu yıl da ev sahipliği yapan Gelingüllü Barajına, flamingo ve pelikanların göç yolculuğu başladı.

Yozgat’a misafir kuşların göç yolculuğu başladı

Yozgat’ın Esenli köyünde bulunan ve bünyesinde birçok kuş türünü barındıran Gelingüllü Barajı, ilkbaharın gelmesiyle birlikte flamingo, pelikan ve karabatak gibi göçmen kuşların durağı haline geldi.

Göçmen kuşların göç rotasında yer alan kentte, yüzlerce flamingo ve birçok pelikan, sulama amaçlı kullanılan Gelingüllü Barajını mesken tuttu. Yaşamsal faaliyetlerini burada sürdüren yüzlerce flamingonun baraj üzerindeki eşsiz görüntüsü ise drone ile havadan görüntülendi.
Baraj üzerinde adeta dans ederek görsel şov yapan flamingoların o anı doğaseverler tarafından fotoğraflanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. İlkbahar aylarında Gelingüllü Barajı’na akın eden yüzlerce flamingo burada belirli bir süre konakladıktan sonra koloniler halinde göç yollarına devam ediyor.

Sorgun’dan Gelingüllü Barajına göçmen kuşları görmek için geldiğini söyleyen Resul Demir isimli vatandaş, “Sorgun’dan buraya geldik, flamingoları, pelikanları görmek için geldik. Baharın gelişiyle kuşlar da geldi, çok güzel. Burada bir canlılık başladı. Her yıl geliyor kuşlar ama bu yıl daha fazla gelmiş.” dedi.

Gelingüllü Barajında balıkçılıkla uğraşan Muhittin Binici ise “Ben burada balıkçıyım, flamingolar bu sene 3-4 katı daha fazla geldi. Burada yavru yapıyorlar. Ayrıca burada turna göçü de oldu, her yıl buradan göçüp gidiyorlar. Flamingolar yazı burada geçiriyor hatta kışın gitmeyip burada kalanlar dahi oluyor” şeklinde konuştu.
Esenli köyü sakinlerinden Bünyamin Yılmaz da, “Buraya flamingo, karabatak, ördek, turna gelir. Vatandaşlar buraya fotoğraf çekmeye geliyorlar. Bu kuşlar yazın gelir kışın giderler, göçmen kuşlar bunlar, konaklayıp geri gidiyorlar.” ifadelerine yer verdi.

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