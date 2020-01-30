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Yozgat’ın tek bayan gazisine beraatı verildi

YOZGAT HABERLERİ  | 30.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

Yozgat’ın tek bayan Kıbrıs Gazisi, Güven Çamsarı’ya madalya beratı verildi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan Çayıralan’da ikamet eden Yozgat’ın tek bayan Gazisi Güven Çamsarı’ya Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.Çayıralan Kaymakamlık makamında gerçekleşen madalya törenine İlçe Kaymakamı Bekir Özen, kurum müdürleri, muharip gazi ve ailesi katıldı.

Yozgat’ın tek bayan gazisine beraatı verildi

Yozgat’ın tek bayan Kıbrıs Gazisi, Güven Çamsarı’ya madalya beratı verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan Çayıralan’da ikamet eden Yozgat’ın tek bayan Gazisi Güven Çamsarı’ya Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.
Çayıralan Kaymakamlık makamında gerçekleşen madalya törenine İlçe Kaymakamı Bekir Özen, kurum müdürleri, muharip gazi ve ailesi katıldı. Gazilerle sohbet eden Kaymakam Özen, “Kapımız sizlere her zaman açık. Bu millet size minnettar. Her türlü sıkıntınızda, derdinizde biz sizlerin yanında olacağız” dedi.
Kaymakam Özen tarafından Çayıralan ilçesinde ikamet eden Yozgat’ın tek bayan Gazisi Güven Çamsarı’ ya Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.

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Merkez
Bilge Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Boğazlıyan Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Çakıroğlu Eczanesi
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