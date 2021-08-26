YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgatlı gençler yüzmeyi portatif havuzda öğreniyor

Yozgatlı gençler yüzmeyi portatif havuzda öğreniyor

26.08.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgatlı gençler yüzmeyi portatif havuzda öğreniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Yozgat'ta inşa edilen portatif havuz, vatandaşlarının kullanımına sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenörler, Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde hizmete sunulan portatif havuzda yüzme bilmeyen gençlere eğitim verirken, yüzme bilenler ise sıcak havada serinleyip suyun tadını çıkardı.

Basın mensuplarına konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat'ta yüzme bilmeyen bir kişi dahi bırakmak istemediklerini söyledi.

Bu amaçla il merkezi ile Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerine portatif yüzme havuzları kurulduğunu belirten Parlak, "Proje kapsamında geçen yıl Yozgat'a verilen hedef 4 bin 500 kişiydi. Bu sene Yozgat'ımızda hiç yüzme bilmeyen kalmasın diye bu hedefimizi 7 bine çıkarttık." ifadelerini kullandı.

Portatif havuzda yüzmenin keyfini yaşayan gençlerden Yaşar Koç, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın hazırlamış olduğu proje ile yüzme öğreniyoruz. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Hocalarımızın sayesinde yüzmeyi öğreniyoruz. Yüzmeyi bilmeyen kalmasın." diye konuştu.

Arda Çelik ise "Burada spor yapıyor ve eğleniyoruz. Bizim için de güzel bir an oluyor. Denizimiz yok ama burada havuzda yüzüyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladıSıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladı
Yatılı kursta korkunç olay! Üzerine kolonya döküp çakmak tutmuşlarYatılı kursta korkunç olay! Üzerine kolonya döküp çakmak tutmuşlar
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Yozgat'ta trafik denetimlerine katıldı:Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Yozgat'ta trafik denetimlerine katıldı:
Anahtar Kelimeler:
Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 26 Ağustos Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
05:56
Öğle
12:48
İkindi
16:30
Akşam
19:29
Yatsı
20:53

Yozgat Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Perşembe

Solmaz Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Dedeoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.