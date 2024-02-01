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Yozgat’ta 14 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi

İHA İHA
01.02.2024 15:02 | Son Güncelleme:
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Yozgat’ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yozgat’ta 14 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması amacıyla 15-31 Ocak’ta çalışma gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A’yı, hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.H. ve Vergi Usül Kanunu’na muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.K. ile çeşitli suçlardan 2 ay 15 gün ila 3 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 firariyi yakaladı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yozgat’ta 14 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi

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Bogazliyan
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