Yozgat’ta 14 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması amacıyla 15-31 Ocak’ta çalışma gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A’yı, hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.H. ve Vergi Usül Kanunu’na muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.K. ile çeşitli suçlardan 2 ay 15 gün ila 3 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 firariyi yakaladı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



