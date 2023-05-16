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Yozgat’ta 36 engelli bir günlüğüne askerlik sevinci yaşadı

16.05.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ta 36 engelli vatandaş, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen temsili askerlik uygulamasıyla bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı.

Yozgat’ta 36 engelli bir günlüğüne askerlik sevinci yaşadı

İl Jandarma Alay Komutanlığında gerçekleştirilen askerlik yemin töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı. Bir günlüğüne asker olma sevinci yaşayan engelliler, Türk Bayrağı ve silah üzerine el koyarak yemin etti.

Vatani görevlerini başarıyla tamamlayan engelli askerlerin terhis belgeleri ise Vali Ziya Polat ile beraberindeki protokol üyeleri tarafından verildi. Törende konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, eğitime katılan askerlerinin yemininin hayırlı olmasını diledi.
İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askerlik hizmetini yapamayıp, askerlik özlemi çeken engellilere bir gün süreli temsili askerlik yaptırma faaliyetinin 2002 yılından itibaren Engelliler Haftası’nda icra edildiğini söyledi.

Törene katılan engelli yakınlarından Talip İlbaş ise, “Bu organizasyonu düzenleyen jandarmamıza, valiliğimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu, benim de kardeşim asker oldu. Onun da artık askerlik hatıraları var. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Bir günlük askerlik sevinci yaşayan Bekir Çetin de, “51 yaşına geldim hayatım boyunca böyle güzel bir duyguyu ilk defa yaşıyorum. Bizlere bu fırsatı veren tüm devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Yıllardır asker olmayı hayal ediyordum. Kısmet bugüneymiş, çok güzel bir duygu, çok mutluyum, gururluyum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından komando timi gösteri yaptı.

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