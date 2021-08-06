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Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

06.08.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yiğit C. yönetimindeki 40 NB 190 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Çalatlı köyü mevkisinde karşı şeride geçerek, önce R.B. idaresindeki 40 BB 604 plakalı otomobile ardından sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen yabancı plakalı bir otomobil ile 66 DU 013 plakalı otomobille çarptı.

Kazada, Yiğit C. ile diğer otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yol, kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.

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trafik kazası Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cumartesi

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Yozgat Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cumartesi

Derya Eczanesi
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Akdagmadeni
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