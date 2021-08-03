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Yozgat'ta 5 bin 500 yıllık Çadır Höyük'te kazı çalışmaları başladı

03.08.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta 5 bin 500 yıllık Çadır Höyük'te kazı çalışmaları başladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Peyniryemez köyündeki 5 bin 500 yıllık Çadır Höyük'te kazı çalışmaları başladı.

Kazı başkanı Doç. Dr. Tevfik Emre Şerifoğlu'ndan bilgi alan Yozgat Valisi Ziya Polat, gazetecilere, 1994 yılından beri kazı çalışmaları süren Çadır Höyük'te, bu yıl kazı çalışmalarının biraz geç başladığını söyledi.

Çadır Höyük'ün, kentin önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Polat, "Buranın bir değer olduğunu insanlarımıza anlatmamız lazım. Bu nedenle buradaki kazı çalışanlarının bir an önce yapılıp gün yüzüne çıkması gerekiyor. Burada yaklaşık 5 bin 500 yıl önce yaşayan insanların tarihi var. Bu bölgede toprağın altının ne kadar zengin olduğunu görüyoruz, ama önemli olan bu zenginliği, gün yüzüne çıkartmaktır. İnşallah kazı ekibimizin ve hocamızın başkanlığında etkin ve verimli bir çalışma yapılır. Umarım en yakın zamanda bu değerimizi turizme kazandırırız." dedi.

Şerifoğlu da İngiltere Leicester ve Koç Üniversitesi adına kazı çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Önceki yıllarda kazı çalışmalarını ABD'li ekiplerin yürüttüğünü anımsatan Şerifoğlu, "Geçen yıl itibarıyla kazı başkanlığını yürütmeye başladım. Bu yeni süreçte 5 bin 500 yıllık Kalkolitik dönemden, Bizans ve Selçuklu dönemine kadar yaşantının olduğu höyük, Yozgat ve Sorgun için önemli bir merkezdir. Burada hem kazı hem de restorasyon çalışmalarını yürüteceğiz. Burayı turizme kazandırmak adına gerekli bazı projeler gerçekleştireceğiz. Çevrede, Kerkenes, Kuşaklı Höyük, Sarıkaya Roma Hamamı var. Bunların hepsini içine katarak, bir turizm rotası oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Doç. Dr. Şerifoğlu, kazının bir ay süreceğini ifade etti.

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