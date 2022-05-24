Yozgat'ta 5 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Yozgat merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen 9 şüpheliye yönelik Yozgat merkezli, İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Çorum'da operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.



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