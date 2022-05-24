YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat'ta 5 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Yozgat'ta 5 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

24.05.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta 5 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Yozgat merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen 9 şüpheliye yönelik Yozgat merkezli, İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Çorum'da operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları"nda konuştu: (2)Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları"nda konuştu: (2)
Altay, Süper Lig'deki en başarısız 6. sezonunu geçirdiAltay, Süper Lig'deki en başarısız 6. sezonunu geçirdi
Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardındanDenizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Yozgat DEAŞ

Yozgat Namaz Vakitleri 24 Mayıs Salı

İmsak
03:25
Sabah
05:12
Öğle
12:43
İkindi
16:38
Akşam
20:03
Yatsı
21:43
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Hiçbir bitkide yok' diye vurguladı! Etkisini anında gösteriyor

'Hiçbir bitkide yok' diye vurguladı! Etkisini anında gösteriyor

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.