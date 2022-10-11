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Yozgat'ta 5 DEAŞ şüphelisi yakalandı

11.10.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta 5 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri öne sürülen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında örgütün el yapımı patlayıcı (EYP) hazırlama sorumlusunun da bulunduğu yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Yozgat DEAŞ operasyon

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