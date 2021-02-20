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Yozgat'ta 5'inci sınıf öğrencisinin CİMER'den istediği tableti polisler aldı

20.02.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Yozgat'ta 5'inci sınıf öğrencisinin CİMER'den istediği tableti polisler aldı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Eşleri Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden 5'inci sınıf öğrencisi Onur Koçak'ın tablet bilgisayar ihtiyacını karşıladı.

Eski Pazar Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan ve Gül Koçak çiftinin 11 yaşındaki çocukları Onur, annesi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yazdığı dilekçede uzaktan eğitime düzenli katılamadığını belirterek, polislerden tablet istedi.

Koçak'ın isteğinin iletilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve Yozgat Polis Eşleri Derneği, Koçak'ı evinde ziyaret ederek tablet bilgisayar hediye etti.

Tabletine kavuşan Onur Koçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile telsizde konuşarak, emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Büyüyünce polis olmak istediğini belirten Koçak, "Bundan sonra derslerime daha iyi çalışacağım, polis amcalar ve ablalara teşekkür ediyorum." dedi.

Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk de "Onur'un CİMER'e yaptığı yazılı istek dilekçesinde EBA ve Zoom üzerinden derslerine girmekte zorlandığını ve geri kaldığını öğrendik. İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Eşleri Derneği ile ortak çalışma yaparak bizlerden istemiş olduğu tableti kendisine teslim ettik. Kendisinden derslerinde başarılı olacağı adına söz aldık. Derslerinden geri kalan öğrencilerin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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