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Yozgat'ta aç kalan kurt ilçe merkezine indi

10.03.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta aç kalan kurt ilçe merkezine indi

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, cep telefonuyla görüntülendi.

Şekerpınar Mahallesi'nde çalışan belediye temizlik görevlisi, çocuk oyun parkında bir kurt olduğunu fark etti.

Görevli, cep telefonunun kamerasıyla hayvanı görüntüledi.

Bir süre parkın çevresinde dolaşan kurt, geldiği yöne doğru uzaklaştı.

Belediye ekipleri, yiyecek aradığı tahmin edilen kurdun gittiği yöndeki ormanlık alana yem bıraktı.

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