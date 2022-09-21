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Yozgat'ta bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

21.09.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Yozgat Belediyesi ekipleri, yalnız yaşayan bir vatandaşın evini temizledi.

Meydan Yeri Unpazarı mevkisinde iki katlı binanın üst katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki M.S'nin evinden koku geldiği ihbarı üzerine emniyet ekipleri evi kontrol etti.

Evde çok miktarda çöp ve atıkla karşılaşan ekipler, durumu belediyeye bildirdi.

Olay yerine gelen belediye temizlik görevlileri, polis eşliğinde girdiği 2 odalı evi temizledi, 2 kamyon çöp ve atık çıkardı.

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Yozgat Atık çöp

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