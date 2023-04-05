Yozgat’ta bir hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın aldı

Yozgat’ta hayırsever vatandaşların katkılarıyla bir Osmanlı geleneği olan ve “Veresiye Defteri” anlamına gelen “Zimem Defteri” uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan borçları kapatılıyor. Yozgat’ta iş insanı Gülşen İtik, Aşağı Çatak Mahallesi’nde bir bakkalda mahallenin borcunun yazılı olduğu veresiye defterini 7 bin 500 liraya satın aldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat önderliğinde 3 yıldır ramazanda Zimem Defteri uygulaması yapıldığını belirten İtik, "Bu yıl da Aşağı Çatak Mahallesi’nde Irmak Bakkalındaki mahallenin borcunu kapatmak istedik. Önümüzdeki günlerde de başka bakkal dükkanlarında vatandaşın borcunu kapatıp, ramazanın maneviyatını yaşatmak, aynı zamanda yeni nesle Osmanlı’nın geleneği olan bu uygulamayı tanıtmak istiyoruz." dedi.

Bakkal dükkanı işleten Şemsi İçen de mahalle halkının borçlarının kapatıldığı için mutlu olduğunu söyleyerek borcun kapatılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra bakkalın camına "Bu bakkalda vatandaşlara ait olan tüm borçlar valiliğimizin aracılığıyla hayırseverlerimiz tarafından ödenmiştir" yazılı afiş asıldı.

