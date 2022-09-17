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Yozgat'ta bir kişi arkadaşını bıçakla öldürdü

17.09.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta bir kişi arkadaşını bıçakla öldürdü

Yozgat’ta cami avlusunda tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Akdağmadeni ilçesi Emek Mahallesi Bağ-Kur Camisi avlusunda O.B (16) ile arkadaşı B.Ç. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ç, bıçakla O.B'yi yaraladı.

Ambulansla Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılan O.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yakalanan B.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Yozgat Akdağmadeni ölü

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