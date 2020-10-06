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Yozgat’ta ceviz hasadı başladı

YOZGAT HABERLERİ  | 06.10.2020 14:20 | Son Güncelleme

Yozgat’ın merkeze bağlı Kuşçu köyünde ceviz hasadı başladı.

Yozgat’ın merkeze bağlı Kuşçu köyünde ceviz hasadı başladı. Geçen yıla oranlar hasadın bol ve kalitenin yüksek olması üreticinin yüzünü güldürdü.
Yozgat’ta başlıca tarım ürünleri arasında yer alan cevizin hasadı sonbaharın gelmesiyle başladı. Geçen yıla göre hem verimin hem de kalitenin yüksek olması üreticinin yüzünü güldürdü.
Merkeze bağlı Kuşçu köyünde ceviz hasadı yapan üreticiler, eski yöntem olan uzun sırıklar yardımıyla cevizleri önce düşürüyor daha sonra cevizleri tek tek topluyorlar. Toplanan cevizler el birliği ile yeşil kabuğundan ayrılıyor ve birkaç gün güneşte kurumaya bırakılıyor. Bu zahmetli sürecin ardından kurutulan cevizler, tüketilmeye ve satışa hazır hale geliyor.
Bu yıl üreticiler yaş cevizin kilosunu 25 liraya kuru cevizin kilosunu ise 30 liraya satışa sunacak.
Yozgat’ın Kuşçu köyünde 7 dönümlük alanda 16 yıldır ceviz üretimi yaptıklarını belirten çiftçi Mehmet İnci, her yıl ekim ayında ceviz hasadına başladıklarını söyledi. Ceviz hasadını eski yöntemlerle uzun sırık yardımı ve ağaca çıkma yoluyla yaptıklarını anlatan İnci, geçen yıla oranla bu yıl kalitenin ve hasadın iyi olduğunu dile getirdi.
Düzensiz yağışlar nedeniyle ceviz ağaçlarının sulamasını kendilerinin yaptığını anlatan İnci, “Yozgat’ta bu yıl yağışlar düzensiz oldu. O nedenle bakım döneminde cevizlerin sulanmasına ayrıca önem verdik. Bu sayede cevizlerin kalitesi ve hasadı beklentinin üzerinde oldu. Çok şükür emeklerimizin karşılığını aldık. Bu yıl cevizin kilosunu 30 liradan satışa sunacağız” dedi.

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