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Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

30.05.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 24 Mayıs'ta kent merkezi ve Sorgun ilçesinde DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Yozgat DEAŞ

Yozgat Namaz Vakitleri 30 Mayıs Pazartesi

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Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

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