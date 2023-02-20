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Yozgat’ta depremzedeler için uyku tulumu üretiliyor

20.02.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde usta öğreticiler ve kursiyerler, depremzedelere ulaştırılmak amacıyla su geçirmez uyku tulumu dikiliyor.

Yozgat’ta depremzedeler için uyku tulumu üretiliyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen afetin ardından ülke genelinde başlatılan yardım seferberliği Yozgat’ta da devam ediyor. Bu çerçevede Yozgat Halk Eğitim Merkezi de deprem bölgesindeki vatandaşlar için uyku tulumu dikimine başladı. Daha önce atkı ve bere üretimi yapan usta öğretici ve kursiyerler, şimdi de depremzedeler için gönüllü olarak uyku tulumu üretimi için hummalı mesailerini sürdürüyor.

DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Yozgat Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Sevim Korkmaz, “Burada diğer usta öğretici arkadaşlarımızla Yozgat Halk Eğitim Merkezi olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza uyku tulumu dikiyoruz. Daha önce Covid döneminde maske dikmiştik. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapıp onlara zor günlerinde destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

ONLARIN HER İHTİYACINI GİDERECEĞİZ

Gönüllü olarak deprem bölgesine uyku tulumu diktiklerini söyleyen Usta öğretici Derya Yılmazer ise, “Biz burada deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için uyku tulumu dikiyoruz. Yozgat Halk Eğitim Merkezi olarak usta öğreticiler ve kursiyerlerimizle çadırda kalan vatandaşlarımız için uyku tulumu dikiyoruz, onların yanındayız. Her ihtiyaçlarını elimizden geldiğince gidermeye çalışacağız, bizi bilsinler yanlarında olduğumuzu hissetsinler. Biraz da olsun ısınmaları için onlara uyku tulumu üretiyoruz” şeklinde konuştu.

DEPREMZEDE BÖLGESİNE GÖNDERİLECEK

Kursiyerlerden Elmas Yiğit de depremzedelere uyku tulumu dikimi için yardıma geldiğini söyledi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da kursiyer ve usta öğreticileri ziyaret ederek “Öncelikle yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle tüm milletimize geçmiş olsun diliyorum. Depremzede kardeşlerimizin yaralarını hep birlikte sarmak için millet olarak üzerimize düşen her görevi ifa etme noktasında Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde bakanlığımızla eş güdüm içerisinde halk eğitim merkezlerimizde oradaki vatandaşlarımız için uyku tutulumu üretimi yapılıyor. Uyku tulumları çok özellikli bir malzeme üzerinden gerçekleştiriliyor. Buradaki usta öğreticilerimiz, yöneticilerimiz hep beraber koordinasyon içerisinde uyku tulumlarını çeşitli bedenlere uygun şekilde üretimini gerçekleştiriyor. İnşallah depremzede kardeşlerimize hep beraber toplu halde üretilen uyku tulumlarını göndereceğiz” ifadelerine yer verdi.

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