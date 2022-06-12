Yozgat'ta dolu ekili alanlarda hasara neden oldu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Muşalikalesi köyünde etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi.

Köyde büyük taneler halinde yağan dolu, buğday, arpa, nohut, mercimek, fiğ ve bahçelerde hasara yol açtı.

Köy sakinlerinden Kenan Önal, daha önce böyle bir dolu yağışı görmediğini belirterek, "Yaklaşık yarım saat yağan dolu, ekili alanlara zarar verdi. Bir vatandaşımızın evini de sel bastı." dedi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, köyde incelemede bulunurken, AFAD ve jandarma ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

