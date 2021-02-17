YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat’ta eğitime 1 gün ara verildi

Yozgat’ta eğitime 1 gün ara verildi

17.02.2021 09:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.Vali Polat yaptığı açıklamada "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 17 Şubat Çarşamba 1 gün süreyle ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir.

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Vali Polat yaptığı açıklamada "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 17 Şubat Çarşamba 1 gün süreyle ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Mavi bir kuş gibiyim' 'Mavi bir kuş gibiyim'
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'

Yozgat Namaz Vakitleri 17 Şubat Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:24
Öğle
13:00
İkindi
15:57
Akşam
18:26
Yatsı
19:44

Yozgat Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Çarşamba

Petek Eczanesi
Merkez
Turan Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Hayat Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Saray Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp belediye binasının kapısına çarpan sürücüye adli kontrol uygulandı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp belediye binasının kapısına çarpan sürücüye adli kontrol uygulandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kaldı

Köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kaldı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

120 araçlık katlı otopark 6 yıl süren davanın ardından belediyeye devredildi

120 araçlık katlı otopark 6 yıl süren davanın ardından belediyeye devredildi

Diğer Haberler

Boğazlıyan’da tekstil atölyesinde 200 kadın istihdam edilecek

Boğazlıyan’da tekstil atölyesinde 200 kadın istihdam edilecek

Yozgat’ta 62 acemi er yemin etti

Yozgat’ta 62 acemi er yemin etti

Yozgat’ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Yozgat’ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına hazır

Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına hazır

Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına hazır

Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına hazır

Yozgat'ta kar nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta kar nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.